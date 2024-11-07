Mersin'de Seyir Halindeki Otomobil Yandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde seyir halindeki otomobil yandı.

Alınan bilgiye göre olay, Adana-Pozantı istikameti Pelit tesisleri önü Damlama bölgesinde yaşandı. N.E.'nin sürücülüğünü yaptığı otomobil, seyir halinde iken motor kısmından henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Durumu fark eden sürücü, aracı güvenlik şeridinde durdurdu. İtfaiye ekipleri olay yerine intikal ederek alevleri söndürdü. 4 kişinin bulunduğu araçta şans eseri yaralanan olmadı. - MERSİN