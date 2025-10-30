Mersin'de Seyir Halindeki Otomobil Alev Alev Yandı

Mersin'in Erdemli ilçesi sınırlarında otomobil alev alev yandı.

Yangın, gece Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolu sonunda Erdemli ilçesi Çeşmeli Mahallesinde sınırlarında yaşandı. Otoyolda seyir halinde olan otomobilin motor kısmından yangın çıktı. Sürücü, yangını fark edip aracı kenara çekerek indi. Bu sırada alevler otomobili sardı. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahale ederek söndürdüğü yangın sonrasında otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yangın nedeniyle, trafik bir süre durdu. - MERSİN