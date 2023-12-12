Mersin'de seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde seyir halindeki bir otomobil, bilinmeyen bir nedenle motor bölümünden yanmaya başladı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü, yaralanan olmadı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde seyir halindeki otomobil alev alev yandı.

Alınan bilgiye göre, Otoyol Tarsus-Pozantı istikameti Damlama mevkiinde T.Ö.'nün sürücülüğünü yaptığı 01 AKD 296 plakalı otomobil, seyir halinde iken motor bölümünden henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Durumu fark eden sürücü aracı güvenlik şeridinde durdurdu. İhbar üzerine olay yerine intikal eden Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale ederek yangını söndürdü. Şans eseri yaralananın olmadığı olayda araç kullanılamaz hale geldi. - MERSİN