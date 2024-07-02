Mersin'de seyir halindeki araçta yangın çıktı

Mersin'in Erdemli ilçesinde içerisinde 4 kişinin bulunduğu seyir halindeki araçta yangın çıktı. Araçtakiler kendilerini dışarı atarak yardım isterken, yangın vatandaşlar ve orman arazözünün müdahalesiyle söndürüldü.

Alınan bilgiye göre olay, ilçe merkezine 40 kilometre mesafede bulunan Şahna Mahallesi'nde yaşandı. A.G. idaresinde içerisindeki 3 aile ferdinin de yolcu olarak bulunduğu seyir halindeki hafif ticari araç Kurtalanı mevkiinde yanmaya başladı. Araç içindekiler dışarı çıkarak yardım istedi. Mahalle sakinleri müdahale ettiyse de araç bir süre sonra alev topuna döndü. Orman yangınlarına müdahale için konuşlu arazöz de bölgeye gelerek yangına müdahale etti. Olayda yaralanan kimsenin olmadığı ancak aracın kullanılamaz hale geldiği öğrenildi. Konuyla ilgili inceleme ise sürüyor. - MERSİN