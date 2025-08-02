Mersin'de Seyir Halindeki Araç Yangını

Mersin'de Seyir Halindeki Araç Yangını
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Mersin'in Erdemli ilçesinde seyir halindeki bir otomobil motor kısmından alev alarak yandı. Yangın, orman ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü, ancak araç kullanılamaz hale geldi.

Mersin'in Erdemli ilçesinde seyir halindeki araç alev alev yandı. Orman ekiplerinin müdahalesiyle araçtaki yangın söndürüldü.

Olay, ilçeye bağlı Arslanlı Mahallesi Kösereli yol ayrımında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sayir halinde olan bir otomobil motor kısmından alev aldı. Yangını fark eden sürücü aracı durdurup inerek 112 Acil Komuta Merkezi'nden yardım istedi. Bölgeye jandarma ve yakın olan Erdemli Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Alevlere teslim olan araç orman ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Söndürülen araç kullanılamaz hale geldi.

Yangına ilgili soruşturma inceleme başlatıldı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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