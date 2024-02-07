Mersin'de Servis Şoförleri ve Rehberlere Trafik Eğitimi Verildi

Mersin'de, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince servis şoförleri ve rehber personele trafik eğitimi verildi.

Servis şoförleri ve rehber personele yönelik Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Konferans Salonunda servis şoförleri ve rehber personele yönelik düzenlenen eğitimde trafik güvenliği anlatıldı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen eğitimde, trafiğin tanımı ve unsurları ile uyulması gereken kurallar hakkında görsel ve teorik bilgilendirmeler yapıldı. Eğitimde, katılımcıların konu ile ilgili soruları da ekipler tarafından cevaplandı. - MERSİN