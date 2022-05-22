Mersin'de serinlemek için denize giren şahıs kayboldu - Haberler

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Mersin'de serinlemek için denize giren şahıs kayboldu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Mersin'de serinlemek için denize giren şahıs kayboldu

Mersin'de yabancı uyruklu bir şahıs, serinlemek için girdiği denizde kayboldu.

Mersin'de yabancı uyruklu bir şahıs, serinlemek için girdiği denizde kayboldu.

Merkez Mezitli ilçesi Soli sahilinde meydana gelen olayda, arkadaşlarıyla birlikte serinlemek için denize giren 20'li yaşlardaki yabancı uyruklu genç, dalgalar arasında kayboldu. Gencin denizde kaybolduğunu fark eden sahildeki görevliler, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye deniz polisi ve sahil güvenlik ekiplerinin yanı sıra Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye dalgıç ekipleri de sevk edildi.

Ekiplerin uzun süren aramalarına rağmen kaybolan şahıs bulunamazken, havanın rüzgarlı ve denizin dalgalı olması nedeniyle arama çalışmalarına ara verildi. - MERSİN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Mezitli, Mersin, 3. Sayfa, Haberler

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