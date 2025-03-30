Mersin'de Sera Yangını: İki Sera Zarar Gördü

Mersin'in Bozyazı ilçesinde çıkan yangında 2 sera zarar gördü.

Yangın, İlçeye bağlı Tekmen Mahallesi Doğancılar Mevkii'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bugün 16: 00 saatlerinde rüzgarın da etkisiyle elektrik tellerinden kaynaklı iki farklı serada yangın çıktı. Çevredekilerin yangını fark etmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine kısa sürede gelerek yangına müdahale eden ekipler, alevlerin diğer seralara sıçramasını engelledi.

Yangın, seralarda maddi hasara neden olurken olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MERSİN