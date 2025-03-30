Mersin'de Sera Yangını: İki Sera Zarar Gördü
Mersin'in Bozyazı ilçesinde, rüzgarın etkisiyle elektrik tellerinden kaynaklanan yangında iki sera zarar gördü. İtfaiye ekipleri, yangına hızlı bir müdahaleyle alevlerin diğer seralara sıçramasını önledi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Mersin'in Bozyazı ilçesinde çıkan yangında 2 sera zarar gördü.
Yangın, İlçeye bağlı Tekmen Mahallesi Doğancılar Mevkii'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bugün 16: 00 saatlerinde rüzgarın da etkisiyle elektrik tellerinden kaynaklı iki farklı serada yangın çıktı. Çevredekilerin yangını fark etmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine kısa sürede gelerek yangına müdahale eden ekipler, alevlerin diğer seralara sıçramasını engelledi.
Yangın, seralarda maddi hasara neden olurken olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MERSİN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa