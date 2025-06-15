Mersin'de Şelalede Balık Tutarken Düşen Şahıs Kurtarıldı

Mersin'de Şelalede Balık Tutarken Düşen Şahıs Kurtarıldı
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Mersin'de balık tutarken dengesini kaybederek yaklaşık 15 metre yükseklikten düşen 36 yaşındaki M.D., itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı.

Mersin'de şelalede balık tutarken dengesini kaybederek yaklaşık 15 metre yükseklikten düşerek yaralanan şahsı itfaiye ekipleri kurtardı.

Olay, Tarsus ilçesine bağlı Çağlayan Mahallesi Şelale Bulvarı üzerindeki şelalede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 36 yaşındaki M.D., şelale çevresinde balık tuttuğu sırada ayağının kayması sonucu yaklaşık 15 metre yüksekten aşağıya düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından bulunduğu noktadan çıkarılan yaralı, sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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