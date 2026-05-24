Sele kapılan şahsı mahalle sakinleri kurtardı

Meteorolojinin kuvvetli yağış uyarısı yaptığı Mersin'in Erdemli ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişi sel sularına kapıldı. Vatandaşların müdahalesiyle kurtarılan şahıs hastaneye kaldırılırken hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Erdemli ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle Limonlu Mahallesi Esenpınar yolu sel suları ile doldu. Bu sırada sudan geçmeye çalışan Mehmet Ç. akıntıya kapıldı. Olayı gören vatandaşların müdahalesiyle kurtarılan Mehmet Ç., ihbar üzerine olay yerine çağrılan ambulansla Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ayağından yaralandığı öğrenilen şahsın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
