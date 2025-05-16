Mersin'de Şeftali Serasında Uyuşturucu Operasyonu

Şeftali serasında çuvallarca uyuşturucu ele geçirildi

MERSİN - Mersin'de şeftali serasında çuval içerisinde ağaçların arasına gizlenmiş halde 21 kilo 710 gram 'Skunk' adı verilen uyuşturucu madde ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında, merkez Akdeniz ilçesinde bazı şahısların uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaşıldı. Elde edilen bilgiler doğrultusunda belirlenen adreslere dron destekli operasyon düzenlendi. Narkotik köpeğinin de kullanıldığı operasyonda, şeftali seralarında arama yapan ekipler, çuval içerisinde ağaçların arasına gizlenmiş halde 21 kilo 710 gram 'Skunk' adı verilen uyuşturucu madde ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.D, 'uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak' suçundan tutuklanırken, M.K. ise 'adli kontrol' kapsamında serbest bırakıldı.