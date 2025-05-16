Mersin'de Şeftali Serasında 21 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi

Mersin'de Şeftali Serasında 21 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi
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Mersin'de yapılan operasyonla şeftali serasında gizlenmiş 21 kilo 710 gram 'skunk' uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Soruşturma kapsamında bir kişi tutuklandı, bir kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mersin'de şeftali serasında çuval içerisinde ağaçların arasına gizlenmiş halde 21 kilo 710 gram 'skunk' adı verilen uyuşturucu madde ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında, merkez Akdeniz ilçesinde bazı şahısların uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaşıldı. Elde edilen bilgiler doğrultusunda belirlenen adreslere dron destekli operasyon düzenlendi. Narkotik köpeğinin de kullanıldığı operasyonda, şeftali seralarında arama yapan ekipler, çuval içerisinde ağaçların arasına gizlenmiş halde 21 kilo 710 gram 'skunk' adı verilen uyuşturucu madde ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.D, 'uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak' suçundan tutuklanırken, M.K. ise 'adli kontrol' çerçevesinde serbest bırakıldı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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