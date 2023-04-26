Mersin'de 'sazan sarmalı' yöntemi: Milyonlarca lira dolandırmışlar

Mersin'de 'sazan sarmalı' yöntemiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şahısların kendi otomobilleri gibi ilana koydukları araçları satma bahanesiyle milyonlarca lira dolandırdığı tespit edilirken, sadece adreslerinde 1 milyon 340 bin TL ile 5 bin 700 dolar ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Ankara İl Emniyet Müdürlüğüne başvuran müşteki H.Ç., ikinci el eşya satan bir sitedeki ilanda bir otomobili beğendiğini, iletişime geçtiği şahısların sahte ilan koyarak kendilerinin olmayan aracı sattığını, bu kişilere 850 bin lira para yatırdığını ancak arabayı alamadığını belirterek, şikayetçi oldu. Müştekinin para yatırdığı hesabın sahibinin Mersin'de olduğunun tespit edilmesi üzerine harekete geçen Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şahsın evine operasyon düzenleyerek, şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıs parayı özel bir bankadan çektiğini ve bunu yanına gelen 5 kişiye verdiğini söyledi. Bunun üzerine bölgedeki tüm güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, 'sazan sarmalı' yöntemiyle dolandırıcılık yapan 5 şahsı belirledi. Belirlenen adreslere eş zamanlı şafak operasyonu düzenleyen ekipler, F.H., A.K., V.K., E.Ö. ve N.Ö. isimli şahısları gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 milyon 340 bin TL, 5 bin 700 dolar, 6 cep telefonu, 1 sim kart, 1 usb bellek ile 1 şarjöre basılı vaziyette 15 fişek ele geçirdi. Şahısların birçok ilde bu yöntemle vatandaşları mağdur ettiği ve milyonlarca lira haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 5 şüpheli de adliyeye sevk edildi. - MERSİN