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Mersin'de Sahte Otel Dolandırıcılığı: 5 Tutuklama

Mersin'de Sahte Otel Dolandırıcılığı: 5 Tutuklama
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Mersin'de bazı otellerin web sitelerinin kopyalanarak dolandırıcılık yapıldığı gerekçesiyle gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı. Operasyonda ele geçirilen malzemeler arasında cep telefonları ve nakit para da yer aldı.

Mersin'de bazı otellerin web sitelerini kopyalayarak internet üzerinden dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, 7 kişilik suç örgütü üyelerince kentte bulunan bazı otellerin web sayfaları kopyalanarak sosyal medya üzerinden sahte ilanlar vermek suretiyle dolandırıcılık yapıldığı belirlendi. Tespit edilen şüphelilerin yakalanması amacıyla Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, Yenişehir ve Mezitli ilçelerinde 7 şüpheliyi gözaltına aldı.

Operasyon düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda ise 13 cep telefonu, 1 dizüstü bilgisayar, 1 banka kartı ile 9 bin lira para ele geçirilerek el konuldu.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklanırken, 2'si tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Dolandırıcılık Operasyon Güvenlik 3-sayfa Ekonomi mersin Hukuk

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