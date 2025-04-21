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Mersin'de Sahte Kamu Görevlisi Dolandırıcılığı: 28 Yıl 9 Ay Hapis Cezası

Mersin'de Sahte Kamu Görevlisi Dolandırıcılığı: 28 Yıl 9 Ay Hapis Cezası
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Mersin'de sahte kamu görevlisi olarak dolandırıcılık yapan E.Y., 22 ayrı dosyadan toplamda 28 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı ve jandarma tarafından yakalanarak tutuklandı.

Mersin'de sahte kamu görevlisi olarak insanları dolandıran şahıs 22 ayrı dosyadan 28 yıl 9 ay hapis cezası aldı, jandarma tarafından yakalanıp tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uzun zamandır aranan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında 'kendisini kamu görevlisi olarak tanıtmak suretiyle dolandırıcılık' suçu başta olmak üzere 22 ayrı dosyadan 28 yıl 9 ay ceza alan E.Y.'nin peşine düşüldü. Jandarmanın titiz çalışma ve araştırmaları sonucunda şahsın kendi evinde kalmadığı, bir adreste saklandığı tespit edildi. Bunun üzerine belirlenen adrese operasyon yapıldı. Operasyonda hükümlü saklandığı evde yakalandı.

Jandarma ve adliyede işlemleri tamamlanan E.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MERSİN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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