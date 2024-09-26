Mersin'de Sahte İçki ve Kaçak Makaron Operasyonu

Mersin'de jandarma ekipleri sahte içki üretimi ve ticareti yapan bir şüpheliyi yakaladı. Operasyonda 124 litre sahte içki ile çok sayıda kaçak makaron ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Çamlıyayla ilçesinde bir şüphelinin kaçak makaron ticareti ile sahte içki imal ve ticareti yaptığı bilgisini alan ekipler, şüpheli şahsı suçüstü yakalamak ve suç unsuru ürünlere el koymak için harekete geçti. Yapılan takip sonucunda şüphelinin üretimini yaptığı sahte içkileri ve kaçak makaronları piyasaya sürmeye çalıştığını tespit eden ekipler operasyon düzenledi. Operasyonda şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, yapılan aramalarda bir adet ruhsatsız av tüfeği, bin 750 adet dolu makaron, 2 bin 250 boş makaron, 1 kilo 270 gram kaçak tütün ile 124 litre sahte içki ve üretimde kullanılan birçok malzeme ele geçirildi.

Yakalanan şüpheli, işlemleri tamamlanmak üzere Jandarma Komutanlığına götürüldü. - MERSİN