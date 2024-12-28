Mersin'de Sahte İçki Üretimi Yapan İki Şüpheli Yakalandı
Mersin'de jandarma, sahte içki üretimi ve ticareti yapan iki şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyonda 1.110 litre sahte içki ve 20 litre etil alkol ele geçirildi.
Mersin'de jandarma ekipleri sahte içki üretimi ve ticaretini yapan 2 şüpheliyi yakaladı. Operasyonda, bin 110 litre sahte içki ile 20 litre etil alkol ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Toroslar ilçesinde 2 şahsın sahte içki üretimi yaparak piyasaya süreceği bilgisine ulaştı. Şüpheli şahısları yakalamak ve sahte içkileri ele geçirmek amacıyla 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Yapılan aramalarda bin 110 litre sahte içki, 20 litre etil alkol ile üretimde kullanılan birçok malzeme ele geçirildi.
Şüpheliler, işlemleri tamamlanmak üzere Jandarma Komutanlığına götürüldü. - MERSİN