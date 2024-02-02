Üye Girişi
Haberler

Mersin'de Sahte İçki Operasyonu: Şüpheli Yakalandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Mersin'in Erdemli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda sahte içki üretip satan bir şüpheli yakalandı. Operasyonda 1 adet tabanca ile 157 litre çeşitli sahte alkollü içki ele geçirildi.

Mersin'in Erdemli ilçesinde sahte içki üretip satan şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmada Erdemli ilçesinde bir şüphelinin sahte olarak imal edilen alkollü içki ticareti yaptığı tespit edildi. Bunun üzerine ekipler, şüpheli şahsı yakalamak ve sahte içkileri ele geçirmek amacıyla operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan arama da ise 1 adet tabanca ile 157 litre çeşitli sahte alkollü içki ile üretiminde kullanılan birçok malzeme ele geçirildi.

Şüpheli adli işlemleri yapılmak üzere jandarmaya götürüldü - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Mersin Güvenlik Suç Operasyon 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

İBB çalışanlarına zam var mı? İBB çalışanlarına ne kadar, yüzde kaç zam yapılacak? SON DAKİKA: İMAMOĞLU, ZAMMI DUYURDU! 2024'te gezilmesi gereken ülkeler neler? Nerelere gidilmeli? ARA TATİL UZATILDI MI? 15 Tatil uzayacak mı 2024? Okullar ne zaman açılıyor? Oğuz Erge öldü mü? Oğuz Erge kurtuldu mu, yaşıyor mu? Oğuz Erge'nin sağlık durumu nasıl? İnci Taneleri hangi gün? Dilber evin barkın yok mu hangi günler yayınlanıyor? 2 ŞUBAT YAYIN AKIŞI! Bu akşam hangi diziler var? Bugün televizyonda neler var? 2 ŞUBAT BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI: Bu hafta neler var? Bu hafta BİM'e hangi ürünler geldi? Resmi Gazete bugün (2 Şubat) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! Rehin alınan fabrika son durum ne? Rehin alınan fabrika saldırgan yakalandı mı? Rehineler kurtarıldı mı? Adalara nasıl gidilir? İstanbul Adalara gidiş yolları nelerdir? Adalara nasıl gidilir fiyat 2022 İmalı sözler 2024: Sevgiliye, kocaya imalı sözler! En imalı sözler nelerdir? Resimli imalı sözler, kısa imalı sözler 20 Mart hangi burç? 20 Mart Balık burcu mu yoksa Koç burcu mu? 20 Mart günü doğanların burcu nedir? 20 Mart burç özellikleri neler? 19 Mart hangi burç? 19 Mart günü doğanların burcu nedir? 19 Mart gününün yükselen burçları ve saatleri nelerdir? 19 Mart burç özellikleri neler? 18 Mart hangi burç? Doğum günü18 Mart olanların burcu ne olur? 18 Mart gününün yükselen burçları, saatleri ve dakikaları nelerdir? 17 Mart hangi burç? Doğum tarihi 17 Mart olan kişinin burcu ne olur? 17 Mart gününün yükselen saatleri ve burçları nelerdir? 17 Mart burç özellikleri
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title