Mersin'de Sahte İçki Operasyonu: 7 Şüpheli Yakalandı
Mersin'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda sahte içki üretip satan 7 şüpheli yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Silifke ilçesinde sahte içki üretimi ve ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alınırken, 150 litre sahte içki ve üretim malzemeleri ele geçirildi.
Mersin'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda sahte içki üretip satan 7 şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sahte içki üretimi ve ticaretini yapan şahıslara yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında Silifke ilçesinde 7 şüpheli belirlendi. Sahte içki üretimi yaparak piyasa süreceği belirlenen şüphelilerin yakalanması için ekipler operasyon düzenledi. Operasyonda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 1 adet damıtma cihazı ile çeşitli türlerde toplam 150 litre sahte içki ve üretiminde kullanılan birçok malzeme ele geçirildi.
Yakalanan şüpheliler, jandarmaya götürüldü. - MERSİN