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Mersin'de Sahte İçki Operasyonu: 2 Bin 140 Litre Etil Alkol Ele Geçirildi

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Mersin'in Erdemli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada sahte içki üretiminde kullanılan 2 bin 140 litre etil alkol ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada sahte içki üretiminde kullanılan 2 bin 140 litre etil alkol ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye gmre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte alkollü içki üretimi yapan şahıslarla ilgili çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında Erdemli ilçesi Kargıpınarı Mahallesinde 2 şüphelinin bir ev içerisinde sahte alkollü içki üretimi yaptığı belirlendi. Bunun üzerine adrese operasyon yapıldı. Operasyonda 2 şüpheli yakalandı, sahte içki üretiminde kullanılan 2 bin 140 litre etil alkol de ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli jandarmaya götürüldü. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Sahte İçki Operasyon Jandarma Erdemli Mersin 3.Sayfa Güncel Haberler

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