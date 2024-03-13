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Mersin'de Sahte Bitcoin Sitesi Dolandırıcılığı Operasyonu

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Mersin'de sahte 'Bitcoin' sitesine üye yapılmış gibi gösterilerek yüksek kar vadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 19 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'de sahte 'Bitcoin' sitesine üye yapılmış gibi gösterilerek yüksek kar vadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 19 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu, sahte 'Bitcoin' sitesine üye yapılmış gibi gösterilerek yüksek kar ve yatırım vaadiyle vatandaşları dolandırdıkları belirlenen 19 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü, soruşturmanın devam ettiği bildirildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Mersin Dolandırıcılık Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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