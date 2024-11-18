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Mersin'de Sahte Bandrollü Makaron Operasyonu

Mersin'de Sahte Bandrollü Makaron Operasyonu
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Mersin'in Gülnar ilçesinde jandarma ekipleri, sahte bandrollü makaron ve diğer kaçak tütün ürünlerine yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 21 bin 230 dolu makaron, 208 bin 830 sahte bandrollü makaron, tütün ve çeşitli sigara sarma makineleri ele geçirildi.

Mersin'de jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 21 bin 230 adeti dolu 208 bin 830 adet sahte bandrollü makaron ile sarma makineleri ve tütün ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gülnar ilçesinde bir şüphelinin sahte bandrollü kaçak makaronları piyasaya süreceği bilgisine ulaşarak çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında belirlenen şüphelinin iş yeri ve adresine operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda şüpheli yakalanırken işyeri ve evinde yapılan aramada 21 bin 230 adeti dolu 208 bin 830 adet sahte bandrollü makaron, 187 kilo 200 gram tütün, 46 bin 500 adet ambalaj poşeti, 3 adet sigara sarma makinesi, 75 adet elektronik sigara likiti, 5 adet elektronik sigara ile 470 adet bandrol etiketi geçirildi.

Şüpheli adli işlemleri yapılmak üzere jandarmaya götürüldü. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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