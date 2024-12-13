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Mersin'de Sahte Altın Satışı Yapan 6 Şüpheli Yakalandı

Mersin'de Sahte Altın Satışı Yapan 6 Şüpheli Yakalandı
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Mersin'de, gümüş zincir ve kolyeleri altınla kaplayarak kuyumculara satan 6 kişi, polisin titiz çalışması sonucu yakalandı. Kuyumcuların şikayeti üzerine başlatılan operasyonla gözaltına alınan zanlılar mahkemece tutuklandı.

Mersin'de gümüş zincir ve kolyeleri altınla kaplayarak gerçek altınmış gibi kuyumculara satan biri kadın 6 şüpheli, polisin titiz çalışması sonucu yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte faaliyet gösteren 4 kuyumcu, satın aldıkları bazı altın zincir ve kolyelerin, eritme atölyesine gönderdiklerinde sahte olduğunun anlaşıldığını belirterek polise başvurdu. Şikayet üzerine hareket geçen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kuyumcu dükkanlarındaki kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Yapılan incelemelerde sahte altınları kuyumcularda bozduran 6 kişilik şebeke üyesi tespit edildi.

Titiz araştırmalar sonucu şüphelilerin kimliklerine ulaşan ekipler, teknik ve fiziki takip sonrası düzenledikleri operasyonda, toplam 45 suç kaydı bulunan S.A., E.S., H.M., F.Y., V.Y. ve N.G. adlı zanlıları gözaltına aldı.

Biri kadın 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanırken, zanlıların kuyumculara sahte altın sattıkları anlara ilişkin görüntüler de ortaya çıktı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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