Mersin'de sahilde avlanan balıkçı tekneleri denetlendi. Denetimler sırasında denizde başıboş sürüklenen 50 metre uzunluğunda ağ bulunurken, ağa takılan balıklar tekrar denize bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekiplerince, merkez Akdeniz ilçesi Karaduvar Balıkçı Barınağı sahil şeridinde botla denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde 10 tekne kontrol edilirken, 28 şahıs sorgulandı. Denetimler sırasında ayrıca Mersin Limanı doğu mendirek başlangıç kısmından yaklaşık 100 metre mesafede şamandıraya takılı başıboş sürüklenen, 50 metre boyunca bir birine dolanmış halde dip ağı bulundu. Denizdeki başı boş ağ toplanırken, ağa takılan deniz canları ise doğal yaşam ortamlarına bırakıldı.

Açıklamada, son bir hafta içerisinde 34 tekne kontrol edilirken, 74 şahsın sorgulandığı ve belgelerinin kontrol edildiği bildirildi. - MERSİN