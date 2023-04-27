Mersin'de sağlıksız şartlarda muhafaza edilen 310 kilo sakatat imha edildi

MERSİN - Mersin'in merkez Yenişehir ilçesinde lokanta ve restoranlarda satılmak üzere sağlıksız şartlarda muhafaza edilen 310 kilogram sakatat ürünü ele geçirilerek, imha edildi.

Halk sağlığını korumak amacıyla denetimlerini aralıksız bir şekilde sürdürdüğü bildirilen Yenişehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri gelen bir ihbar üzerine Çiftlikköy Mahallesindeki bir depoya baskın düzenledi. Yenişehir Belediyesi ve İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü iş birliğiyle yapılan incelemelerde depoda sakatat ürünlerinin hijyen kurallarına uyulmayarak saklandığı ve lokantalara satılmak üzere işlemden geçirildiği belirlendi. Ele geçirilen 310 kilogram sakatat ürünlerine imha edilmek üzere el konulurken, depo ise mühürlenerek faaliyetine son verildi.

Kent genelinde denetimlere devam edeceklerini ifade eden Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, "Vatandaşlarımızın sağlığını korumak bizim sorumluluğumuz. Bugün bir depoya yaptığımız baskında maalesef korkunç bir manzara ile karşılaştık. İnsan sağlığını hiçe sayanlara karşı mücadelemiz devam edecek. Ketimizde zabıta ekiplerimizle denetimlerimizi aralıksız bir şekilde sürdüreceğiz" dedi.