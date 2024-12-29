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Mersin'de Sağlık Kabinine Silahlı Saldırı: Şüpheli Yakalandı

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Mersin'in Tarsus ilçesinde bir sağlık kabinine silahlı saldırı düzenleyen şüpheli, ayrıldığı kız arkadaşının ismini gördüğü tabelayı yanlışlıkla hedef aldığını öne sürdü. Olayla ilgili polis soruşturma başlattı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde sağlık kabinine silahlı saldırıda bulunan şahıs yakalandı. Şüphelinin ifadesinde "Tabelada ayrıldığım kız arkadaşımın ismi vardı, onun yeri zannettim" dediği öne sürüldü.

Olay, Mithatpaşa Mahallesi'ndeki özel bir sağlık kabininde meydana geldi. İddiaya göre, kar maskeli bir kişi sağlık kabinine elindeki av tüfeğiyle 2 el ateş etti. İhbar üzerine olay yerine gelen emniyet güçleri çalışma başlattı. Polis, silahlı saldırıda bulunan kar maskeli İ.D.Ö.'yü yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin ifadesinde "Sağlık kabininin tabelasında ayrıldığım kız arkadaşımın ismini görünce ona ait sandım. Ateş ettim" dediği öne sürüldü. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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