Mersin'de Ruhsatsız İşletmelere 2.2 Milyon TL Ceza

Mersin'de Ruhsatsız İşletmelere 2.2 Milyon TL Ceza
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Mersin'de yapılan denetimlerde ruhsatsız faaliyet gösteren işletmelere ve çeşitli usulsüzlükler tespit edilen diğer iş yerlerine toplam 2 milyon 175 bin TL idari para cezası uygulandı. Emniyet yetkilileri, denetimlerin süreceğini açıkladı.

Mersin'de gerçekleştirilen denetimlerde, ruhsatsız faaliyet gösteren ve çeşitli usulsüzlükler tespit edilen işletmelere 2 milyon 175 bin TL idari para cezası uygulandı.

Mersin Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordineli çalışmaları neticesinde, merkez Akdeniz ilçesi Karaduvar Mahallesi'ndeki işletmelerde denetim yapıldı. Denetimlerde 4 işletmenin ruhsatsız faaliyet gösterdiği, 4 işletmenin TAPDK belgesi olmadan alkol sunumu yaptığı, 2 iş yerinde kapalı alanda tütün mamulü tüketildiği, 3 işletmede Mesul Müdürlük Belgesi bulunmadığı tespit edildi.

Denetimlerde ayrıca, 12 şahsın sigortasız olarak çalıştığı belirlenirken, SGK müfettişleri tarafından gerekli işlemler başlatıldı. Trafik yönünden yapılan kontrollerde ise 5 araca, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddesi kapsamında toplam 46 bin 335 TL cezai işlem uygulandı.

Gelir İdaresi Başkanlığı, Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü ve İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı denetim ekiplerinin yaptığı incelemeler sonucunda, tespit edilen usulsüzlükler nedeniyle iş yerlerine toplamda 2 milyon 175 bin TL idari para cezası uyguladı.

Mersin Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, vatandaşların huzur ve güvenliği için denetimlerin aralıksız süreceğini vurguladı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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