Mersin'de Restoran Kavgasında 10 Şüpheli Tutuklandı

Mersin'de Restoran Kavgasında 10 Şüpheli Tutuklandı
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Mersin'deki bir restoranda müzik yüzünden çıkan kavgada 8 kişi yaralandı. Olayla ilgili 10 şüpheli tutuklandı.

Mersin'de bir restoranda müşteriler ile işletme sahipleri arasında müzik meselesinden çıkan ve 8 kişinin yaralandığı silahlı kavga olayının 10 şüphelisi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 2'si ağır 8 kişinin yaralandığı, silah, kesici alet ve sopaların kullanıldığı olayın ardından harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kapsamlı çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerini tek tek inceleyen ekipler, olaya karıştıkları tespit edilen H.İ.A., S.H., B.U., E.G., S.T., H.A., D.C.S., M.H., S.A.A. ve R.T. isimli 10 şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay

13 Temmuz tarihinde merkez Akdeniz ilçesi Karaduvar Mahallesi'ndeki bir restoranda meydana gelen olayda, müzisyenlerin müzik çalmasına yönelik yaşanan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmüş, taşkınlık çıkaran müşterilerle işletme sahipleri arasında yaşanan kavgada, ateşli silah, kesici alet ve küt cisimler kullanılmıştı. Kavgada 2'si ağır olmak üzere toplam 8 kişi yaralanmıştı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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