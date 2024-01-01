Mersin'de Refüje Çıkan Tır Yanarak Kullanılamaz Hale Geldi

Mersin'in Tarsus ilçesinde refüje çıkan tır, yanarak kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, OF 66 BK 936 yabancı plakalı çekici tır, Damlama bölgesi Tarsus istikametinde ilerlerken bilinmeyen bir nedenle refüje çıktı. Tır burada alev alarak yanmaya başladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler alev alev yanan araca müdahale ederek söndürdü. Yangında tır kullanılamaz hale geldi. - MERSİN