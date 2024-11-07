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Mersin'de Refüje Çarpan Otomobilde Sürücü Yaralandı

Mersin'de Refüje Çarpan Otomobilde Sürücü Yaralandı
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Mersin'in Yenişehir ilçesinde yaşanan trafik kazasında, sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil refüje çarptı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Mersin'de refüje çarpan otomobilde sürücü yaralandı.

Kaza, merkez Yenişehir ilçesi Adnan Menderes Bulvarı'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, R.K. idaresindeki 33 AKN 01 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir araca sürterek refüje çarptı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan yaralı sürücü, hazır bekleyen ambulansla hastaneye sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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