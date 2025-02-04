Mersin'de Polis Operasyonu: 467 Şahıs Yakalandı

Mersin polisinin son bir hafta içerisinde yaptığı çalışmalarda aranan 467 şahıs yakalandı,54'ü tutuklandı. 28'si tabanca 30 silahın ele geçtiği çalışmalarda 54 şahsa da 99 bin 447 TL ceza kesildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent genelinde son bir haftada bir çok çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında aranan ve asayiş olaylarına karışan 467 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan 3'ü hırsızlıktan 51'ide çeşitli suçlardan çıkarıldığı adli mercilerce tutuklandı. 54 şahsa çeşitli maddelerden 99 bin 447 TL para cezası kesilirken, 1 çalıntı motosiklette bulundu.

Son bir hafta içerisinde yapılan çalışmalarda şüphelilerden 28'i tabanca 30 silah ile 216 mermi de ele geçirildiği öğrenildi. - MERSİN