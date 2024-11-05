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Mersin'de Polis Operasyonu: 4 Şüpheli Yakalandı

Mersin'de Polis Operasyonu: 4 Şüpheli Yakalandı
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Mersin'de düzenlenen polis operasyonunda 4 şüpheli yakalandı. Adreste yapılan aramada 5 adet maske, 3 adet ruhsatsız tabanca ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Mersin polisinin bir adrese düzenlediği operasyonda 5 adet maske, 3 adet tabanca ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, 4 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Mezitli İlçe Emniyet Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ile TEM Şubesi ekipleri şüpheli bazı şahısları belirledi. Bunun üzerine adresi takibe alan ekipler teknik ve fiziki çalışma gerçekleştirdi. Çalışmaların ardından savcılık talimatıyla adrese operasyon düzenledi. Operasyonda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramda ise 3 adet ruhsatsız tabanca, mermiler, bir miktar esrar ile 5 adet maske ele geçirildi.

Şüpheliler emniyete götürülürken, konuyla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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