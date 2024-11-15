Mersin'de PKK Propagandası Yapan 5 Kişi Tutuklandı

Mersin'de bölücü terör örgütü PKK'nın propagandasını yapmaktan gözaltına alınan 5 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yaptığı çalışmalarda 5 kişinin terör örgütünün propagandasını yaptığı belirlendi. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde merkez Akdeniz ve Toroslar ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonla 5 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramada çok sayıda materyal ve doküman ele geçirildi. Jandarmada ifadeleri alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan 5 şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MERSİN