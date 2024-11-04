Mersin'de PKK/KCK Propagandası Yapan 6 Şüpheli Yakalandı

Mersin'de jandarma ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı belirlenen 6 şüpheliyi yakaladı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/KCK silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik sürdürdüğü çalışmalar sonucunda, terör örgütü ile iltisaklı olup terör örgütünün propagandasını yapan 6 şüpheli tespit etti. Şüphelileri yakalamak amacıyla Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde merkez Akdeniz, Toroslar ve Yenişehir ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, 6 şahsı gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramada, ekipler çok sayıda materyale ve dokümana incelenmek üzere el koydu.

Yakalanan şüpheli şahıslar, işlemleri tamamlanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü. - MERSİN