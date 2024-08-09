Mersin'de PKK/KCK operasyonu: 9 şüpheli yakalandı

Mersin'de jandarma ekiplerinin bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlediği operasyonda 9 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 5'i adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında terör örgütünün propagandasını yapan 9 şüpheli belirlendi. Şüphelilerin yakalanması için Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Akdeniz, Toroslar ve Gülnar ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 9 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramada çok sayıda materyal ve doküman ele geçirildi.

Jandarmada ifadesi alınan 9 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi, 5'i ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı. - MERSİN