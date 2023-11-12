Mersin'de Pazar Yerinde Otomobilin Üzerine Keçi Düştü

Mersin'de bir pazar yerinde hareket halindeki otomobilin üzerine, bir evin damından düşen keçi, güvenlik kameralarına yansıdı. Keçi, aracın camını kırarak yere düştükten sonra yoluna devam etti.

Otomobilin üzerine keçi düştü...O anlar kamerada

MERSİN - Mersin'de pazar yerinde hareket halindeki otomobilin üzerine bir evin damından keçi düştü. O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre ilginç olay, merkez Akdeniz ilçesi Yenipazar Mahallesi'ndeki bir pazar yerinde meydana geldi. Bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilerek sosyal medyada paylaşılan görüntüde, kapalı pazar olarak bilinen sokakta park halindeyken harekete geçen otomobilin üzerine, iki katlı bir evin damından keçi düştü. Aracın arka kısmına düşerek camının kırılmasına neden olan keçi, yerde ters döndükten sonra doğrularak yoluna devam ederken, olaya tanık olanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.