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Mersin'de Parkta Bıçaklı Kavga: 1'i Ağır 2 Yaralı

Mersin'de Parkta Bıçaklı Kavga: 1'i Ağır 2 Yaralı
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Mersin'in Akdeniz ilçesindeki bir parkta başlayan tartışma kavgaya dönüştü, bıçakla yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı.

Mersin'de bir parkta çıkan kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Akdeniz ilçesi Kuvayi Milliye Caddesi'ndeki Yoğurt Pazarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Murat T. ile Salih Ç. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Murat T., bıçakla Salih Ç.'yi karnından ve kafasından yaraladı. Kavga sırasında Murat T. kendi elini de kesti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri geldi. Kavgaya karışan 2 kişi ayrı ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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