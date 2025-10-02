Haberler

Mersin'de Park Halindeki Tıra Çarpan Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Mersin-Antalya D-400 karayolunda park halindeki tıra çarpan otomobilin sürücüsü kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kazanın sürücünün uyuması nedeniyle meydana geldiği değerlendiriliyor.

Mersin'de park halindeki tıra çarpan otomobilin sürücüsü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, saat 06.45 sıralarında Mersin- Antalya D-400 karayolunda Erdemli ilçesi Alata Mahallesi Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği önünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Kamuran Toker idaresindeki 33 NFF 66 plakalı otomobil, arıza nedeniyle sürücüsünün park ettiği 27 P 2796 plakalı tırın dorsesine çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulansla Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

Kazanın sürücünün uyuması nedeniyle meydana geldiği değerlendirilirken, kazayla ilgili incelemeler sürüyor. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
