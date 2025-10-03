Haberler

Mersin'de Park Halindeki Tıra Çarpan Otomobilin Kazası Kamerada

Mersin-Antalya D-400 karayolunda park halindeki tıra çarpan otomobilin sürücüsü, hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Mersin'de otomobilin park halindeki tıra çarpma anı saniye saniye kameraya yansıdı. Olayda hastaneye kaldırılan sürücü hayatını kaybetmişti.

Kaza, dün sabah Mersin-Antalya D-400 karayolunda Erdemli ilçesi Alata Mahallesi sınırlarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Kamuran Toker idaresindeki 33 NFF 66 plakalı otomobil, arıza nedeniyle sürücüsünün park ettiği 27 P 2796 plakalı tırın dorsesine çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulansla Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

O anlar kamerada: Son anda frene başmış

Öte yandan, kaza anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, hızla gelen otomobilin sürücüsünün son anda fark ettiği tır nedeniyle frene basmasıyla aracın kayarak çarpma anı yer aldı. O anlarda, kaldırımda bulunan bir kişinin de korku ve şok yaşaması yer aldı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
