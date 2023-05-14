Mersin'de oylar adliyeye gelmeye başladı Mersin'de Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği seçimleri için oy kullanma işlemlerinin sona ermesinin ardından, okullarda sayılan oylar adliyeye getirilmeye başlandı.

Mersin'de oylar adliyeye gelmeye başladı

MERSİN - Mersin'de Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği seçimleri için oy kullanma işlemlerinin sona ermesinin ardından, okullarda sayılan oylar adliyeye getirilmeye başlandı.

Seçimler çerçevesinde oy verme işlemi tüm kentlerde olduğu gibi Mersin'de de sona erdi. 4 bin 123 sandıkta 1 milyon 378 bin 750 seçmenin kayıtlığı olduğu Mersin'de, seçmenler saat 08.00 itibarıyla oy verme işlemi için sandık başlarına giderken, 17.00'de oy kullanma işlemi sona erdi. Okullarda oy sayımları sürerken, biten oylar yoğun güvenlik önlemleri altında Mersin Adliyesine getirilmeye başlandı.

Adliye çevresinde polis ekipleri yoğun güvenlik önlemi alırken, görevli olmayan hiç kimse adliyeye girdirilmiyor.