Mersin'de Otoyolda Zincirleme Kaza: 4 Yaralı
Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunda meydana gelen zincirleme kazada 4 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.
Mersin'in Tarsus ilçesinde otoyolda zincirleme kaza meydana geldi, 4 kişi yaralandı.
Kaza, Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) otoyolunda meydana geldi. Adana'dan Mersin istikametinde Tarsus Berdan viyadüğü yakınlarında 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı. Araçlardan birinin ters döndüğü kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye güvenlik güçleriyle sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Tarsus'taki hastanelere kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - MERSİN