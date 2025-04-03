Mersin'de Otoyolda Yangın: 2 Yaralı
Mersin'in Tarsus ilçesinde otoyolda meydana gelen kazada, bariyerleri aşarak yol kenarına savrulan kamyonet yandı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, araçta bulunan 2 kişi yaralandı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde otoyolda kazaya karışarak yanan kamyonetteki 2 kişi yaralandı.
Kaza, Tarsus-Adana yolu Yenice bölgesi Adana gişelerine yakın noktada yaşandı. Sürücüsü öğrenilemeyen ticari araç, bariyerleri aşarak yol kenarına savrulup yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Araç içerisindeki M.Ş.E. ile Y.E. yaralı halde çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yangın tamamen söndürülürken, olayla ilgili inceleme devam ediyor. - MERSİN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa