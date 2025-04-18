Mersin'de Otoyolda Uyuşturucu Operasyonu: İki Araçta Çok Miktarda Uyuşturucu Ele Geçirildi
Mersin'de jandarma ekipleri, otoyolda durdurdukları iki araçta toplamda 277 gram bonzai ve 224 gram metamfetamin ile diğer uyuşturucu maddeleri ele geçirirken, iki şüpheliden biri tutuklandı.
Mersin'de otoyolda durdurularak arama yapılan iki araçta çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Adana'dan Mersin'e araçla uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaşan ekipler, plakası tespit edilen 2 aracı takibe aldı. Ekipler, araçları otoyol Mersin girişinde durdurarak arama yaptı. Narkotik köpeği vasıtasıyla yapılan aramalarda, 277 gram bonzai, 224 gram metamfetamin, 4 sentetik hap, 3 cep telefonu, 1 hassas terazi ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüpheliden biri, sevk edildiği mahkemece tutuklanırken, diğeri adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - MERSİN