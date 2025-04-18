Mersin'de Otoyolda Uyuşturucu Operasyonu: İki Araçta Çok Miktarda Uyuşturucu Ele Geçirildi

Mersin'de otoyolda durdurularak arama yapılan iki araçta çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Adana'dan Mersin'e araçla uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaşan ekipler, plakası tespit edilen 2 aracı takibe aldı. Ekipler, araçları otoyol Mersin girişinde durdurarak arama yaptı. Narkotik köpeği vasıtasıyla yapılan aramalarda, 277 gram bonzai, 224 gram metamfetamin, 4 sentetik hap, 3 cep telefonu, 1 hassas terazi ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheliden biri, sevk edildiği mahkemece tutuklanırken, diğeri adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - MERSİN