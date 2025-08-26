Mersin'de Otoyolda Üç Araçla Kaza, Yaralı Yok

Mersin'de Otoyolda Üç Araçla Kaza, Yaralı Yok
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin-Adana Otoyolu'nda meydana gelen kazada, biri otobüs üç aracın karıştığı kazada şans eseri ölen veya yaralanan olmadı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken, bir sürücü şok geçirdi.

Mersin sınırlarında otoyolda biri otobüs üç aracın karıştığı kaza ucuz atlatıldı. Bir sürücünün şok geçirdiği kazada ölen veya yaralanan olmaması sevindirdi.

Kaza, Mersin- Adana Otoyolu'nda Tarsus-Pozantı arasında Gülek Tüneli yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, aynı istikamette seyreden otobüs, otomobil ve hafif ticari aracın karıştığı bir kaza meydana geldi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye güvenlik güçleri ile sağlık ekipleri sevk edildi. Ciddi bir yaralanmanın olmadığı kazada olay yerine gelen sağlık ekipleri, araçlarda bulunanları tedbir amaçlı kontrol etti. Kaza nedeniyle korkan ve şok geçiren bir sürücüye sağlık çalışanları müdahale etti.

Kaza nedeniyle trafik araçlar çekilene kadar kontrollü olarak sağlandı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Tayanç Ayaydın, taciz iddiaları sonrası sessizliğini bozdu: Düşüncesiz davranmış olabilirim

Taciz mesajları ifşa olan Tayanç Ayaydın sessizliği bozdu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2 kişinin hayatını kaybettiği otobüs kazası kamerada

2 kişinin can verdiği otobüs kazası kamerada
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.