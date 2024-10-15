Mersin'de Otoyol Jandarma Komutanlığı Göreve Başladı

Mersin İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde oluşturulan, 29 araç ve 160 personelin görev alacağı Otoyol Jandarma Komutanlığı, törenle göreve başladı.

İl Jandarma Komutanlığındaki törende konuşan Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, otoyollarda jandarma ekiplerine yeni sorumluluklar yüklendiğini belirterek, "Jandarma teşkilatımız, üstlenmiş olduğu diğer tüm görevlerde olduğu gibi bu görevi de aynı özveri ve başarıyla yerine getirecektir. Otoyol Jandarma Komutanlığımızın hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy da yeni teşkil edilen Otoyol Jandarma Komutanlığının kurulması ile 81 kilometre Adana-Mersin ve 66 kilometre Tarsus-Pozantı kesimi olmak üzere toplam 147 kilometrelik otoyolun, Mersin Otoyol Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanına verildiğini söyledi. Jandarma Otoyol Komutanlığının bu yollarda, 2 otoyol jandarma karakol komutanlığı, 160 personel ve 29 araç ile hizmetlerini yürüteceği bilgisini veren Atasoy, "Otoyol Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde emniyet ve asayişin sağlanması, otoyollarda vatandaşların güven içerisinde seyahat edebilmelerini sağlamak için 7/24 hizmet vermeye devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından İl Müftüsü Aydın Yığman tarafından okunan dualar eşliğinde kurban kesimi gerçekleştirildi. - MERSİN