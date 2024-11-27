Mersin'de Otomobilin Stepnesinde Uyuşturucu Ele Geçirildi

Otomobilin stepnesinde 4 kilo 218 gram metamfetamin ele geçirildi

MERSİN - Mersin'de bir otomobilin stepne lastiğinde 4 kilo 218 gram metamfetamin ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada, kente gelen bir araçta uyuşturucu madde bulunduğu bilgisine ulaşıldı. Elde edilen bilgiler doğrultusunda takibe aldıkları aracı durdurarak, narkotik köpeği 'Tokyo' marifetiyle arama yapan ekipler, otomobilin bagaj kısmındaki stepne lastiğinin içerisine gizlenmiş halde 4 kilo 218 gram metamfetamin ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan E.Y. ve G.K. isimli şüpheliler sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.