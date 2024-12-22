Mersin'de Otomobilin Çarptığı Polis Aracı Ters Döndü

Otomobilin çarptığı polis aracı ters döndü

MERSİN - Mersin'in Erdemli ilçesinde otomobilin çarptığı polis aracı ters döndü.

Kaza, ilçeye bağlı Alata Mahallesi Lise kavşağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Mersin-Antalya D-400 karayolundan hızla gelen A.O.K. idaresindeki 33 AIJ 454 plakalı otomobil, ilçede görevli 33 A 8485 plakalı ekip aracına arka yandan çarptı. Çarpmanın etkisi ile ekip aracı ters döndü. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma trafik ekibi sevk edildi.

Kazadan ekip aracında bulunan polis memuru ile otomobil sürücüsü yara almadan kurtuldu. Polis, kontrol amaçlı ambulansla ilçe devlet hastanesine götürüldü.

Soruşturma sürüyor.