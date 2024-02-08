Mersin'de Otomobilde Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

Mersin polisi tarafından bir araçta yapılan aramada, otomobilin çeşitli yerlerine zulalanmış bin 158 adet uyuşturucu hap ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Mezitli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir araçtan şüphelendi. Şüpheli aracın bagaj kısmında uyuşturucu madde içeren boş kapsül kutularının olduğunu gören polis, şüpheli D.D.'yi gözaltına alarak arama yaptı. Arama yapılan otomobilin medya ve vites konsolu alt kısmının arkasına gizlenmiş bin 158 adet sentetik uyuşturucuyu hap ele geçirildi.

Şüpheli D.D, emniyette ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan mahkemeye çıkartılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MERSİN