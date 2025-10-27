Mersin'de Otomobil ve Motosiklet Çarpıştı: Ölü Sayısı İkiye Yükseldi

Mersin'in Anamur ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada otomobil sürücüsünün de hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 2'ye yükseldi.

Kaza, dün ilçeye bağlı Köprübaşı Mahallesi Kaşdişlen mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ahmet Er (55) idaresindeki 33 AZK 918 plakalı motosiklet ile Ahmet Aluftekin yönetimindeki 33 BG 381 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada ağır yaralanan her iki sürücü de bölgeye sevk edilen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan motosiklet sürücüsü Er dün hayatını kaybederken, durumu ağır olan Ahmet Aluftekin ise bugün yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Anamur Cumhuriyet Adanalu Lisesi'nde matematik öğretmeni olduğu öğrenilen Ahmet Er'in cenazesinin bugün Kaşdişlen mezarlığında toprağa verildiği öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - MERSİN