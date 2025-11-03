Mersin'de Otomobil ve Kamyonet Çarpıştı: 4 Yaralı

Mersin'de otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, gece Mersin- Antalya D-400 kara yolunda Erdemli ilçesi Alata Mahallesi sınırlarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, A.O.C. idaresindeki 33 ADU 026 otomobil ile K.K. yönetimindeki 33 ZH 693 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralanırken, diğer sürücüler durumu 112 Acil Komuta Merkezi'ne bildirdi. Merkez de bölgeye sağlık ve polis ekibini sevk etti. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kamyonetin yan döndüğü kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - MERSİN